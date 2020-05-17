Сергей Прядкин: Рад, что правительство позволило иностранным специалистам вернуться в Россию Глава российской премьер-лиги Сергей Прядкин – о снятии ограничения на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию.

- Я очень рад, что правительство позволило иностранным специалистам и футболистам вернуться в Россию. Это важнейший шаг на пути к началу тренировок и возобновлению сезона, - цитирует Прядкина пресс-служба лиги. Напомним, что возобновление сезона РПЛ-2019/20 намечено на 21 июня.