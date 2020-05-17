Сразу три клуба серии А заинтересованы в трансфере Пеллегрини

Как сообщает Daily Mail, финансовое положение «Ромы» заставляет клуб рассматривать предложения для своих лучших игроков.
Отмечается, что пункт в контракте о выкупе трансфера 23-летнего хавбека составляет всего 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем римский клуб может расстаться с еще одним полузащитником Николо Дзаньоло, в трансфере которого заинтересован «Ливерпуль».
Добавим, что в текущем сезоне хавбек провел 24 встречи за «Рому» во всех турнирах и записал на свой счет три забитых мяча и 11 голевых передач.
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