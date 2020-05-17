Сергей Семак: Я поддерживаю введение пяти замен Главный тренер «Зенита» считает нововведение ФИФА полезным.

Сергей Семак прокомментировал решение ФИФА и IFAB разрешить проводить пять замен вместо трех в оставшихся матчах сезона-2019/20.

«Я за 5 замен, ведь это позволит плавно подойти к сезону, давая возможность отдыхать игрокам, которые будут хуже себя чувствовать функционально, – рассказал Семак в эфире инстаграма «Матч ТВ». – Хорошая идея по поводу пяти замен была у англичан – три временных отрезка, чтобы сделать замены, из них две двойные, одна одинарная, чтобы сохранялась динамика игры и время не затягивалось, потому что при пяти заменах, если ни одна команда не использует замены, а потом в конце начнет их делать, каждая будет занимать по две-три минуты. И футболом это назвать будет сложно.

Было три замены, когда мы могли заявлять 18 игроков, теперь можем 22, а количество замен осталось прежним – три. С одной стороны, хорошо – можно практически любую позицию дублировать. С другой – нет ничего плохого, чтобы выпустить больше игроков. Хотя не думаю, что такой опыт перенесется на следующий сезон. Это связано с отсутствием подготовки к этой части сезона».

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) оставили за собой в случае необходимости продлить действие временного правила пяти замен на турниры, которые закончатся в 2021 году.

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.