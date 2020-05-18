Карл-Хайнц Румменигге: Надеюсь, Нойер примет предложение «Баварии» Ранее сообщалось, что голкипер поссорился с руководством и хочет покинуть команду.

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, как обстоят дела с продлением контракта капитана команды Мануэля Нойера.

«Мы продолжаем переговоры. У меня есть определенный оптимизм. Надеюсь, Нойер примет наше предложение.

Он всегда может положиться на «Баварию», а «Бавария», в свою очередь, нуждается в нем. Думаю, наш союз будет продолжен», – цитирует функционера Sky Sport Germany.

Добавим, что в составе мюнхенского гранда 34-летний Нойер выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Германии (семь раз), а также Кубок Германии (четыре раза) и Суперкубок страны (три раза).