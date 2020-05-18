Исполком УЕФА перенесен с 27 мая на 17 июня Европейский футбольный союз объявил, что следующее заседание исполнительного комитета перенесено на лето.

«Ближайшее заседание исполнительного комитета УЕФА, которое было запланировано на 27 мая, пройдет 17 июня 2020 года. До этого времени УЕФА планирует урегулировать появившиеся в связи с переносом финальной стадии Евро-2020 вопросы относительно некоторых арен турнира», - говорится в сообщении пресс-служба организации.

Отметим, что к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20.

Ранее The Times сообщила, что УЕФА на ближайшем заседание исполнительного комитета должен рассмотреть варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.