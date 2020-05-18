Исполком УЕФА перенесен с 27 мая на 17 июня

«Ближайшее заседание исполнительного комитета УЕФА, которое было запланировано на 27 мая, пройдет 17 июня 2020 года. До этого времени УЕФА планирует урегулировать появившиеся в связи с переносом финальной стадии Евро-2020 вопросы относительно некоторых арен турнира», - говорится в сообщении пресс-служба организации.
Отметим, что к 25 мая все национальные ассоциации, входящие в УЕФА, должны определиться по поводу завершения сезона-2019/20.
Ранее The Times сообщила, что УЕФА на ближайшем заседание исполнительного комитета должен рассмотреть варианты сокращения квалификационных соревнований в следующем сезоне Лиги чемпионов и Лиги Европы.
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