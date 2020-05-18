Эсекьель Понсе: Читал об иске, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал иск «Ньюэллс Олд Бойз» по поводу его трансфера из «Ромы».

- Я читал об иске, знаю, что аргентинский клуб на что-то претендует. Но я игрок «Спартака» и полностью уверен в серьезности и солидности клуба, за который выступаю, - цитирует Понсе Sport24.ru.

Ранее «Ньюэллс Олд Бойз» обратился в ФИФА с требованием расследовать оформление трансфера нападающего Эсекьеля Понсе из римской «Ромы» в московский «Спартак». В августе 2015 года «Рома» приобрела нападающего за 4,2 млн евро. По договору с итальянцами «Ньюэллс Олд Бойз» должны были получить 40% от перепродажи Эсекьеля в другую команду. В июле прошлого года нападающий перешел в «Спартак» за три миллиона евро, однако «Рома» оформила эту сделку таким образом, чтобы не платить аргентинцам.