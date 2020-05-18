Александр Фетисов: В ближайшие два дня игроки «Крыльев Советов» сдадут тест на COVID-19 Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов сообщил, что в ближайшие дни футболисты самарской команды сдадут тесты на коронавирус.

- В понедельник игроки, находящиеся на территории России, прибыли в Самару. В ближайшие два дня команда сдаст тест на COVID-19 и по его результатам начнет работу в индивидуальном режиме, - цитирует Фетисова ТАСС. Ранее Фетисов прокомментировал продажу нападающего Александра Соболева в «Спартак». Напомним, что 15 мая исполком РФС принял решение доиграть футбольный чемпионат России-2019/20. Дата рестарта - 21 июня.