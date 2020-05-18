Хеведес может завершить карьеру по окончании сезона - Советский спорт
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18 мая 2020 23:20Футбол

Хеведес может завершить карьеру по окончании сезона

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации Metaratings.ru, «Локомотив» пообещал отпустить немецкого защитника по окончании сезона, несмотря на то, что срок его действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Как отмечает издание, 32-летний игрок обороны рассматривает возможность завершить карьеру.

Напомним, что Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года из «Шальке» за 5 миллионов евро. С тех пор защитник провел за железнодорожников 50 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и заработав семь желтых карточек. Вместе с московской командой чемпион мира 2014 года стал обладателем Кубка России (2018/19) и Суперкубка страны (2019).

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