Футболист «Рубина» Плиев – о коронавирусе: Внешне болезнь не проявляется - Советский спорт
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19 мая 2020 08:58ФутболГичунцев Артур

Футболист «Рубина» Плиев – о коронавирусе: Внешне болезнь не проявляется

Он был арендован у «Ростова» летом 2019 года.

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

«Со мной все отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня все засело, но внешне болезнь не проявляется.

Сейчас подробно описаны все тяжелые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало легкую простуду, все прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.

Я на настоящем карантине с позавчерашнего вечера, но уже до этого ходил в маске, родители тоже на всякий случай ходили в масках. Как выяснилось, не зря мы это делали. У нас двухэтажный дом. Родители и брат теперь на первом этаже обитают, а я у себя в комнате изолировался на втором. Весь мой маршрут на ближайшие дни будет одним и тем же: спальня, туалет, спальня. Еду мне кладут на лестницу, я забираю, кушаю и возвращаю тарелки обратно на лестницу. Хожу при этом в маске. Конечно, это непривычно, но надо просто пережить эти сложности. Я больше не за себя переживаю, а за родителей. Все общение у нас теперь перешло в телефон, хотя мы находимся в одном доме. Мне-то, думаю, хватит 10-12 дней, чтобы полностью излечиться, а вот за них я опасаюсь.

У моих родных, слава богу, все хорошо. У брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, пришел отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты», – цитирует игрока «Бизнес Online».

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