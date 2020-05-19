ФИФА организует благотворительный матч, вырученные средства направят на борьбу с коронавирусом

Фонд Международной федерации футбола (ФИФА) принял решение провести благотворительный матч.
Отмечается, что средства, собранные за счет этой встречи, направят на борьбу с коронавирусной инфекцией.
«Мы обещаем устроить это мероприятие, даже если оно произойдет только через несколько месяцев», – добавил президент ФИФА Джанни Инфантино.
На сегодняшний день от коронавируса по всему миру скончались более 320 тысяч человек. Заразились – 819 419 человек, а вылечились – 1 907 423.
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