Александер Чеферин: 3 августа – ориентировочная дата завершения чемпионатов, а не требование УЕФА

Стало известно, какие именно рекомендации направил УЕФА в футбольные федерации разных европейских стран по поводу завершения сезона-2019/20.
В газете Le Parisien были опубликованы цитаты из официального письма президента УЕФА Александера Чеферина:
«21 апреля на совещании УЕФА и с рабочими группами Ассоциации европейских клубов и Союза европейских лиг были названы две даты завершения сезона: 20 июля для ассоциаций, занимающих места с 16-го по 55-е в рейтинге УЕФА, и 3 августа для ассоциаций, находящихся в рейтинге на местах с 1-го по 15-е.
Тем не менее, мы всегда подчеркивали, что эти даты – всего лишь рекомендации. Они являются ориентировочными и неофициальными».
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