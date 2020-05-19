Александер Чеферин: 3 августа – ориентировочная дата завершения чемпионатов, а не требование УЕФА Европейский союз футбольных ассоциаций не давал строгих рекомендаций национальным ассоциациям.

Стало известно, какие именно рекомендации направил УЕФА в футбольные федерации разных европейских стран по поводу завершения сезона-2019/20.

В газете Le Parisien были опубликованы цитаты из официального письма президента УЕФА Александера Чеферина:

«21 апреля на совещании УЕФА и с рабочими группами Ассоциации европейских клубов и Союза европейских лиг были названы две даты завершения сезона: 20 июля для ассоциаций, занимающих места с 16-го по 55-е в рейтинге УЕФА, и 3 августа для ассоциаций, находящихся в рейтинге на местах с 1-го по 15-е.

Тем не менее, мы всегда подчеркивали, что эти даты – всего лишь рекомендации. Они являются ориентировочными и неофициальными».