Нобель Арустамян: РФС может ввести штрафы от миллиона рублей за несоблюдение медицинского регламента - Советский спорт
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19 мая 2020 17:07ФутболШарафудинов Виктор

Нобель Арустамян: РФС может ввести штрафы от миллиона рублей за несоблюдение медицинского регламента

Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о том, что Российский футбольный союз собирается ввести крупные денежные штрафы за нарушение нового медицинского регламента чемпионата.

Вот, что сообщил Арустамян в своем телеграм-канале:

«Вчера всех взбудоражили новости из «Динамо», где уже несколько зараженных коронавирусом. Но надо понимать: ничего удивительного не происходит. Наоборот, положительные тесты – важный шаг на пути к возобновлению сезона.

Собравшись вместе, команда будет в большей безопасности, чем раньше. Тогда их никто не тестировал, все были предоставлены сами себе. Теперь – серьезный контроль. Медицинский регламент подразумевает регулярные тестирования, чуть ли не каждую неделю.

В этом процессе нет надзирательного органа. Ни РФС, ни РПЛ не могут, как Роспотребнадзор, следить за всеми нормами. Но за невыполнение медицинского регламента РФС собирается вводить серьезные штрафы (говорят о суммах от миллиона рублей). Прежде всего, чтобы клубы максимально ответственно подходили ко всем медицинским нормам.

Плюс рассматривается вариант создания новой комиссии РПЛ, которая будет сосредоточена на коронавирусе. Штатный клубные врачи — не вирусологи, у них другая специальность. Отчетливо понимать ситуацию и держать ее под контролем будет призван новый комитет.

РФС по-прежнему ждет возобновления чемпионата в намеченные сроки. Все уверены: тесты скорее помогут нормализовать ситуацию, а не помешают чему-то. По всем прогнозам последствия пандемии затянутся на полгода-год – так долго ждать не готова ни одна лига или федерация».

Рестарт чемпионата РПЛ запланирован на 21 июня. Заключительный 30 тур назначен на 22 июля, а финал Кубка России должен состояться 25 июля.

Турнир был прерван 17 марта после 22 туров.

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