В тульском «Арсенале» не нашли коронавируса Завтра 20 мая «оружейники» возобновят тренировки.

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил об итогах проверки на COVID-19 среди футболистов, тренеров и персонала клуба.

«Как и планировалось, сегодня все футболисты команды, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус, – рассказал Аджоев в интервью ТАСС. – У нас нет ни одного положительного теста, все здоровы и готовы приступить к работе. При соблюдении всех медицинских рекомендаций и требований команда с завтрашнего дня возобновляет тренировки и начинает подготовку к оставшимся играм чемпионата.

Также сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернулись в Россию Бауэр и Лодыгин. Надеемся, это произойдет в ближайшие дни».

С тех пор, как РФС принял решение в возобновлении чемпионата 21 июня, было выявлено три случая заражения коронавирусом среди футболистов клубов РПЛ. Инфекцию нашли у Джефферсона Фарфана («Локомотив»), Константина Плиева («Рубин») и Романа Евгеньева («Динамо»).

После 22 туров из 30 «Арсенал» занимает седьмое место в таблице, набрав 28 очков.