«Интер» и Кавани ведут переговоры Контракт уругвайского нападающего с «Пари Сен-Жермен» заканчивается 30 июня.

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил о том, что миланский «Интер» ведет переговоры с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани.

Контракт 33-летнего форварда с французским клубом заканчивается 30 июня, и он станет свободным агентом, а значит «Интеру» не придется платить за трансфер.

Ранее миланцы собирались оформить переход Дриса Мертенса, однако бельгиец все-таки решил продлить соглашение с «Наполи».

В чемпионате Франции сезона-2019/20 Кавани сыграл 14 матчей, всего лишь 7 раз выйдя в стартовом составе, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

В июле 2013 года Эдинсон перешел в «ПСЖ» из «Наполи» за 64,5 миллиона евро. С тех пор Кавани в 301 матче в составе парижан забил 200 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.