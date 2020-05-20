Гончаренко продлил контракт с ЦСКА Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Белорусский специалист Виктор Гончаренко продолжит работу с московским ЦСКА.

Сегодня, 20 мая рулевой армейцев продлил трудовой контракт до окончания сезона-2020/2021. Другие детали сделки не уточняются.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska) 20 Май 2020 в 2:02 PDT

Напомним, 42-летний тренер возглавил команду в 2016 году. За это время он помог команде выиграть Суперкубок страны, а также дважды занять второе место в РПЛ.