В Ереване украли статую Симоняна Лучший бомбардир в истории «Спартака» в 1973 году привел «Арарат» к победе в чемпионате СССР.

В Ереване неизвестные злоумышленники украли статуи из скульптурной группы «Арарат-73», расположенной рядом со стадионом «Разданом». Памятник был установлен в 2016 году в память о победах ереванского «Арарата» в чемпионате и Кубке СССР в 1973-м.

Новость опубликовал «Арменпресс», а РБК уточнил, что из композиции «Арарат-73» пропали статуи главного тренера чемпионской команды 1973 года Никиты Симоняна, тренеров Арутюна Кегеяна и Оганеса Абрамяна, а также начальника команды Роберта Цагикяна.

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симоняна тренировал «Арарат» в 1973 и 1974 годах, а также в 1984-м и 1985-м. Чемпионство 1973 года так и осталось для ереванского клуба единственном в советской истории.