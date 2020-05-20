В Ереване украли статую Симоняна - Советский спорт
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20 мая 2020 16:21ФутболШарафудинов Виктор

В Ереване украли статую Симоняна

Лучший бомбардир в истории «Спартака» в 1973 году привел «Арарат» к победе в чемпионате СССР.

В Ереване неизвестные злоумышленники украли статуи из скульптурной группы «Арарат-73», расположенной рядом со стадионом «Разданом». Памятник был установлен в 2016 году в память о победах ереванского «Арарата» в чемпионате и Кубке СССР в 1973-м.

Новость опубликовал «Арменпресс», а РБК уточнил, что из композиции «Арарат-73» пропали статуи главного тренера чемпионской команды 1973 года Никиты Симоняна, тренеров Арутюна Кегеяна и Оганеса Абрамяна, а также начальника команды Роберта Цагикяна.

Лучший бомбардир в истории московского «Спартака» Никита Симоняна тренировал «Арарат» в 1973 и 1974 годах, а также в 1984-м и 1985-м. Чемпионство 1973 года так и осталось для ереванского клуба единственном в советской истории.

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