Федерация футбола Италии: Сезон-2019/20 должен быть завершен к 31 августа

Sky Sport Italia сообщает, что Федерация футбола Италии приняла решение о том, что турниры серии A, серии B, серии C и Кубка Италии должно быть доиграны и определилась с крайними сроками их завершения.
Федеральный совет федерации постановил, что сезон-2019/20 должен быть доигран к 31 августа. Если этот план осуществить не удастся, то соревнования будут завершены досрочно. День 1 сентября был выбран в качестве ориентировочной даты начала сезона-2020/21.
Итальянская федерация намерена доиграть все оставшиеся туры, однако не исключает возможность проведения плей-офф в качестве крайней меры. Турниры в трех дивизионах должны быть доиграны к 20 августа, а промежуток с 21 по 31 августа выделен для завершения Кубка Италии.
Напомним, что ранее серия А обозначила 13 июня в качестве ориентировочной даты возобновления чемпионата. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято 28 мая.
Чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса 10 марта после 26 неполных туров из 38. В Кубке Италии осталось провести ответные полуфиналы и финал.
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