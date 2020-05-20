Все тесты на коронавирус в «Крыльях Советов» оказались отрицательными Самарская команда занимает предпоследнее 15-е место после 22 туров.

ФК «Крылья Советов» в своем официальном твиттере сообщил о том, что все тесты на COVID-19, сданные игроками и сотрудниками клуба, дали отрицательный результат.

Вот, что было сказано в сообщении:

«Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал «Крыльев Советов» – отрицательные. В ближайшее время в Самару прилетят иностранные игроки и тренеры нашей команды, которые также сдадут тест на COVID-19».

После 22 туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня.