Нападающий «Краснодар» и молодежной сборной России Магомед-Шапи Сулейманов рассказал о том, что переболел коронавирусом.
«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров! – рассказал Сулейманов Sport24.ru – Что подтверждено тремя тестами, результат которых отрицательный.
Во-вторых, я действительно перенес эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал. В ночь с 3-го на 4-е у меня поднялась температура, я вызвал скорую и сообщил клубному врачу. Утром у меня взяли тест, он был положительным. Я решил не рисковать и лег на госпитализацию в больницу. Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома. Готовлюсь приступить к тренировкам.
Я не считаю это никаким подвигом, я молодой человек. Нам нужно больше думать о наших пожилых людях, которым сейчас тяжело».
В 20 матчах нынешнего сезона РПЛ 20-летний Сулейманов забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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