«Милан» и его болельщики собрали более 600 тысяч евро на борьбу с коронавирусом Деньги будут направлены на покупку медикаментов и медицинского оборудования.

Официальный сайт «Милана» сообщает о том, что клуб собрал более 600 тысяч евро на борьбу с пандемией коронавируса.

Из этой суммы непосредственно 250 тысяч выделил сам клуб, а еще 250 тысяч собрали сотрудники «Милана», футболисты и болельщики. Вдобавок поступило 50 тысяч от компании ROinvesting и еще 60 тысяч собрали фанаты (объединения AIMC и Curva Sud).

Часть денег направят врачам и другим медработников. Также будут закуплены медикаменты и оборудование для миланских больниц.

Рестарт чемпионата Италии намечен на 13 июня. «Милан» после 26 туров занимает седьмое место, набрав 36 очков.