Вячеслав Колосков: Никто не мог обыграть в теннис нашу пару с Блаттером

«Я пришел в ФИФА в 1980 году, президентом тогда был Жоао Авеланж, - вспомнил Колосков в интервью «Советскому спорту», приуроченном к 116-летию со дня создания международной федерации футбола. - После ухода бразильца федерацию возглавил Йозеф Блаттер. С обоими у меня установились наилучшие отношения. Авеланж вообще называл меня сыном... Чуть ближе, в силу возраста, мы сошлись с Блаттером. Можно сказать, были друзьями. Я неоднократно бывал у него дома, он гостил у меня. Мы много лет играли с ним в теннис, у нас была непобедимая пара».
Кроме того, Колосков уточнил, где принимал высоких гостей из ФИФА и УЕФА: «Понятно, что не на своей квартире. Встречи происходили либо на загородных спортивных базах, либо в домах моих друзей в Подмосковье. Условия соответствовали статусу гостей».
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