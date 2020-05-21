Вячеслав Колосков: СССР не получил ЧМ-1990 по футболу из-за войны в Афганистане

«Мы подготовили заявку на проведение ЧМ-1990 в СССР, - вспомнил Колосков в интервью «Советскому спорту», приуроченном к 116-й годовщине образования ФИФА. - Однако нам помешала война в Афганистане. А тут еще в 1983-м страна бойкотировала Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Мировое сообщество было настроено против Советского Союза. Спорта это тоже коснулось. Из-за Афганистана, напомню, в 80-м последовал бойкот западными державами Олимпиады в Москве. В итоге ЧМ-1990 отдали Италии».

Также Колосков рассказал о своих отношениях с бывшими президентами ФИФА - Жоао Авеланжем и Йозефом Блаттером.