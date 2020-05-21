«Анжи» закупил средства индивидуальной защиты для врачей Каспийска С прошлого года махачкалинский клуб выступает в ПФЛ.

Футбольный клуб «Анжи» на своем официальном сайте сообщил о том, что закупил средства индивидуальной защиты для сотрудников Центральной городской больницы Каспийска.

Вот, что сказано в сообщении:

«Генеральный директор ФК «Анжи» Абсалутдин Агарагимов передал заместителю главного врача ЦГБ Каспийска Дадашеву Марату Таибовичу по 150 противочумных комбинезонов многоразового использования, многоразовых респираторов с высокой степенью защиты и защитных очков закрытого типа, а также 5000 одноразовых медицинских масок.

Все СИЗ были приобретены на средства, выделенные заслуженной артисткой России Алсу Абрамовой, президентом клуба Османом Кадиевым и его друзьями.

Представители ФК «Анжи» предварительно выяснили, что нужнее всего медицинскому персоналу, оказывающему помощь пациентам с COVID-19. Средства индивидуальной защиты были закуплены в разных городах России и были переданы в больницу сразу же после поступления в распоряжение клуба».

По официальным данным в Дагестане было выявлено 3 643 случая заражения коронавирусом. От последствий инфекции скончались 36 человек.

Сезон в ПФЛ был завершен досрочно. «Анжи» в зоне «Юг» занял предпоследнее 15-е место, набрав 10 очков в 19 матчах.