«ПСЖ» готов предложить «Арсеналу» 50 миллионов евро за Обамеянга - Советский спорт
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21 мая 2020 12:40ФутболШарафудинов Виктор

«ПСЖ» готов предложить «Арсеналу» 50 миллионов евро за Обамеянга

Контракт габонского нападающего с лондонским клубом рассчитан до лета следующего года.

Le 10 Sport сообщает, что «Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе 30-летнего нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.

Парижский клуб готов потратить на этот трансфер от 40 до 50 миллионов евро. Контракт Обамеянга с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года, и форвард пока не намерен продлевать соглашение. В этой ситуации «канонирам» выгодно продать футболиста в нынешнем году.

Обамеянг перешел в лондонский клуб из дортмундской «Боруссии» 31 января 2018 года. Сумма трансфера составила 63,75 миллиона евро. В нынешнем сезоне габонец забил 17 голов и сделал одну результативную передачу в 26 матчах АПЛ.

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