«Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и еще четырем клуба РПЛ разрешили возобновить тренировки Рестарт сезона в РПЛ намечен на 21 июня.

Семь клубов РПЛ получили от региональных властей разрешение на возобновление тренировочного процесса, сообщил заместитель генерального директора РФС Александр Митрофанов.

В их число вошли четыре московские команды: «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак», а также «Уфа», «Рубин» и «Крылья Советов».

Напомним, сезон РПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата. Рестарт намечен на 21 июня. По плану восемь оставшихся туров, а также четвертьфинал, полуфиналы и финал Кубка России должны пройти до конца июля, а в августе начнется следующий сезон.