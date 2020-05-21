Пять футболистов «Краснодара» вернулись в Россию Пять игроков «Краснодара», покинувшие страну после приостановки чемпионата, вернулись в Россию.

«Приблизительно в четыре часа вечера в краснодарском аэропорту приземлился борт из Стокгольма с Виктором Классоном, Маркусом Бергом, Кристоффером Олссоном и Йоном Гудни Фьолусоном. Мануэл Фернандеш прибыл прямым рейсом из Лиссабона три с половиной часа спустя», - говорится в сообщении пресс-службы краснодарской команды.

Отмечается, что перед возвращением к тренировкам всем игрокам предстоит пройти карантин.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москву прилетели полузащитники ЦСКА Никола Влашич, Яка Бийол и Кристиян Бистрович.