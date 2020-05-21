Максим Митрофанов: Основная масса клубов РПЛ была за то, чтобы доиграть чемпионат Заместитель генерального директора РФС Максим Митрофанов назвал число клубов, выступавших против возобновления чемпионата в российской премьер-лиге.

- Было несколько клубов, они говорят - давайте прекратим. Их было два-три. Основная масса за то, чтобы доиграть, - передает слова Митрофанова ТАСС.

Ранее Митрофанов назвал условия, при которых футбольный сезон в России придется завершить досрочно, а также сообщил, что регламент проведения оставшихся матчей РПЛ будет согласован с Роспотребнадзором на следующей неделе.