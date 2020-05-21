Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»

Как сообщает Sport Mediaset, на данный момент Кавани стремится рассмотреть все варианты продолжения карьеры, и прежде всего «Интер», который сосредоточился на его кандидатуре после того, как Дрис Мертенс принял решение остаться в «Наполи».
Отмечается, что 33-летний форвард просит заработную плату минимум 8 миллионов евро за сезон, что по-прежнему меньше нынешнего соглашения с «ПСЖ» на 12 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что Кавани близок к подписанию контракта с «Атлетико» и уже согласовал с испанским клубом условия личного соглашения.
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