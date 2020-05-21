Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере» - Советский спорт
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21 мая 2020 22:32Футбол

Кавани намерен продолжить карьеру в «Интере»

Уругвайский нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани сообщил «Атлетико», что все согласованные личные условия по контракту больше не действительны.

Как сообщает Sport Mediaset, на данный момент Кавани стремится рассмотреть все варианты продолжения карьеры, и прежде всего «Интер», который сосредоточился на его кандидатуре после того, как Дрис Мертенс принял решение остаться в «Наполи».

Отмечается, что 33-летний форвард просит заработную плату минимум 8 миллионов евро за сезон, что по-прежнему меньше нынешнего соглашения с «ПСЖ» на 12 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что Кавани близок к подписанию контракта с «Атлетико» и уже согласовал с испанским клубом условия личного соглашения.

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