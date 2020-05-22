Гурам Аджоев: В «Арсенале» все здоровы, в среду провели первую тренировку Президент тульского клуба подтвердил, что в команде не нашли коронавируса.

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил, что все тесты на COVID-19, взятые в тульском клубе, оказались отрицательными.

«Во вторник игроки, тренерский штаб, персонал прошли тестирование на коронавирус, – рассказал Аджоев в интервью News.ru – Ни одного положительного теста у нас нет. Все абсолютно здоровы и начали работать. В среду с соблюдением всех медицинских требований и предписаний команда провела первую тренировку. На время самоизоляции Россию покидали только Роберт Бауэр и Юрий Лодыгин. В ближайшие дни они вернутся в Тулу.

Два месяца – это слишком большой перерыв для профессионального спортсмена. Даже с учетом того, что во время карантина игроки по возможности поддерживали форму в домашних условиях. Как поведёт себя организм, будет ли большое количество травм, сейчас сказать сложно. Но есть месяц для того, чтобы подготовиться к первой игре. С другой стороны, все находятся примерно в одинаковых условиях. Значит, надо работать и подойти к играм максимально готовыми.

Поскольку принято решение доиграть первенство, все вопросы отпадают. Соглашусь с тем, что сейчас есть определенные трудности, организационные и спортивные проблемы, но уверен, что они решаемы. Нужно понимать, что все мы оказались в уникальной ситуации. Никогда ничего подобного не случалось, поэтому такого опыта ни у кого нет. Однако совместными усилиями мы справимся. Очень хорошо, что появилась определённость. Это точно лучше, чем сидеть в неведении и ждать непонятно чего».

Тульский «Арсенал» после 22 туров занимает 7-е место, набрав 28 очков. Рестарт чемпионата России назначен на 21 июня. В первом матче после паузы «оружейники» должны сыграть дома против «Спартака».