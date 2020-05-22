«Валенсия» собирается арендовать у «Челси» вратаря Кепу Качество игры голландца Силлессена испанский клуб не устраивает.

El Mundo Deportivo сообщает, что после завершения нынешнего сезона «Валенсия» намерена арендовать у лондонского «Челси» 25-летнего вратаря Кепу Аррисабалагу.

Испанец должен заменить вратаря сборной Голландии Яспера Силлессена. В «Валенсии» недовольны качеством игры 31-летнего голландца. Скорее всего, Силлессен продолжит карьеру в «Аяксе», за который выступал с 2011 по 2016 годы.

Летом 2018 года «Челси» заплатил «Атлетику» за Кепу 80 миллионов евро, что сделало Аррисабалагу самым дорогим футбольным вратарем мира.

В нынешнем сезоне Кепа в 33 матчах в составе «Челси» с учетом всех турниров пропустил 43 мяча, 8 раз сыграв «на ноль».