Суд отклонил апелляции «Лиона», «Аьмена» и «Тулузы» о досрочном завершении чемпионата Франции Правительство страны запретило проводить футбольные матчи до конца лета даже при пустых трибунах.

Суд отклонил апелляции «Лиона», «Амьена» и «Тулузы». Три французских клуба протестовали против решения Профессиональной футбольной лиги (LFP) о досрочном завершении сезона.

Вот, что по этому поводу было сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте LFP:

«LFP было приятно узнать, что апелляции, поданные «Лионом», «Амьеном» и «Тулузой», были отклонены судьей упрощенного производства Административного суда Парижа».

Итоговое положение было утверждено по итогам 28 неполных туров. «Лион» занял седьмое место и впервые с 1996 года не попал еврокубки. «Амьен» и «Тулуза» заняли последнее и предпоследнее места и следующий сезон проведут в лиге 2.