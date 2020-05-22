Исполнительный директор АПЛ: Я уверен, что сезон возобновиться в июне - Советский спорт
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22 мая 2020 22:59ФутболШарафудинов Виктор

Исполнительный директор АПЛ: Я уверен, что сезон возобновиться в июне

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный директор английской премьер-лиги Ричард Мастерс выразил уверенность по поводу возобновления чемпионата в июне.

«Я данный момент я настолько уверен в том, что сезон будет возобновлен в июне, насколько это вообще возможно, – заявил Мастерс в интервью BBC. – Есть определенный импульс. Мы сделали первый шаг. Здорово вновь увидеть наших игроков на тренировочных полях.

Мы бы не сделали первый шаг по возвращению к тренировкам, если бы не были уверены, что создали очень безопасную среду для футболистов. Признаю, что нам нужен четкий план на случай непредвиденных обстоятельств. Пока еще нельзя полностью исключить возможности досрочного завершения чемпионата».

До вынужденной паузы в соревнованиях в чемпионате Англии было сыграно 29 неполных туров из 38. В данный момент футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки на базах клубов, соблюдая социальную дистанцию.

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