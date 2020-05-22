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22 мая 2020 23:39ФутболШарафудинов Виктор

Федерация футбола Италии опубликовала новый вариант медицинского протокола

Из-за коронавируса на карантин будут отправлять отдельных футболистов, а не всю команду целиком.

Официальный сайт Федерации футбола Италии опубликовал новый вариант медицинского протокола безопасности для возобновления сезона в серии А.

Чиновники федерации учли все замечания клубов. Вдобавок был утвержден ключевой пункт о карантине в новых случаях обнаружения COVID-19 у футболистов, тренеров и сотрудников клубов. Изолировать будут только заболевших, в то время как ранние версии протокола предполагали введение общекомандного карантина на 14 дней.

Ориентировочная дата рестарта – 13 июня, однако возобновление сезона в серии А может быть назначено и на 20-е число.

Итальянский чемпионата был прерван 10 марта после 26 неполных туров из 38.

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