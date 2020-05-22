Федерация футбола Италии опубликовала новый вариант медицинского протокола

Официальный сайт Федерации футбола Италии опубликовал новый вариант медицинского протокола безопасности для возобновления сезона в серии А.
Чиновники федерации учли все замечания клубов. Вдобавок был утвержден ключевой пункт о карантине в новых случаях обнаружения COVID-19 у футболистов, тренеров и сотрудников клубов. Изолировать будут только заболевших, в то время как ранние версии протокола предполагали введение общекомандного карантина на 14 дней.
Ориентировочная дата рестарта – 13 июня, однако возобновление сезона в серии А может быть назначено и на 20-е число.
Итальянский чемпионата был прерван 10 марта после 26 неполных туров из 38.
«Для Семина дверь всегда открыта». Кикнадзе расставил все точки над ё Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал первое интервью после ухода из команды Юрия Семина. 22.05.2020 13:43 Футбол Григорьевская Юлия Неизвестный герой Сараева-84. Умер олимпионик Александр Герасимов На 62-м году ушел из жизни хоккеист Александр Герасимов. Форвард ЦСКА ни разу не сыграл на чемпионатах мира, зато стал олимпийским чемпионом. 21.05.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:21 Теннис Григорьевская Юлия Коронавирус окружает российский футбол. Кто станет нашей Меркель? Что ни день, то новые случаи заражения COVID-19 среди представителей клубов РПЛ. Так сезон все-таки будет доигран? 22.05.2020 18:19 Футбол Кузнецов Дмитрий Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Эксперты НХЛ опять сели в лужу: что не так с командами-династиями Официальный сайт НХЛ продолжает заполнять затянувшуюся до неприличия паузу скандальными историческими рейтингами. 22.05.2020 18:20 Хоккей Славин Виталий