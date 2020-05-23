Маскерано – о работе Клоппа: Я удивлен. «Ливерпуль» прогрессирует с каждым матчем Немецкий специалист возглавил команду осенью 2015 года.

Бывший защитник «Ливерпуля» Хавьер Маскерано отметил работу Юргена Клоппа. Он считает, что 52-летний тренер вывел мерсисайдский клуб на новый уровень.

«Честно говоря, я удивлен. «Ливерпуль» прогрессирует с каждым матчем. Разумеется, эту команду построил Клопп. Не думаю, что нынешний «Ливерпуль» имеет что-то общее с той командой, в которой играл я.

Начал следить за работой Клоппа, когда он работал в «Боруссии». Та команда хорошо шла в прессинг. Нынешний «Ливерпуль» делает то же самое, но при этом эффективно действует в позиционной атаке», – приводит слова Маскерано Ole.

Добавим, что за все время в английском клубе немецкий тренер выиграл три трофея, в том числе Лигу чемпионов.