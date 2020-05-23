Игрок сборной Франции продал медаль с ЧМ-2018 - Советский спорт
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23 мая 2020 10:44ФутболГичунцев Артур

Игрок сборной Франции продал медаль с ЧМ-2018

Турнир прошел в 11 городах России.

Футболист сборной Франции, чье имя не разглашается, расстался с золотой медалью ЧМ-2018.

Как сообщает Le Soir, он продал награду за 66 тысяч евро. Другие детали сделки не уточняются.

Напомним, сборная Франции выиграла чемпионат мира, одолев в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

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