Игрок сборной Франции продал медаль с ЧМ-2018

Футболист сборной Франции, чье имя не разглашается, расстался с золотой медалью ЧМ-2018.
Как сообщает Le Soir, он продал награду за 66 тысяч евро. Другие детали сделки не уточняются.
Напомним, сборная Франции выиграла чемпионат мира, одолев в финале команду Хорватии со счетом 4:2.
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