Агент Агуэро: Я не вел переговоров с «Интером», Серхио не собирается менять клуб Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, опроверг информацию о том, что футболист покинет английскую команду.

- «У Серхио есть контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года и никаких шансов уехать до этого момента. Посмотрим, что будет после этого. Я не разговаривал с «Интером», и причина очень проста: Агуэро доволен «горожанами» и не собирается менять клуб, - цитирует агента FC Inter News.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готово летом расстаться с Агуэро в том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) не снимет с «горожан» запрет на участие в еврокубках.