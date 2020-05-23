Кокорин устроил гонки на «Роллс-Ройсе» в Сочи

Видео с гонками на «Роллс-Ройсе» Кокорин выложил в «сторис» своего инстаграма.

Ранее 29-летний нападающий опубликовал фото со своей новой машиной в Сочи. Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков подписал ее так: «У Новосельцева одолжил?»

На видео не видны показателя спидометра, но очевидно, что машина Кокорина движется намного быстрее 60 км/ч, разрешенных в тоннеле. Ранее футболист лишался на четыре месяца прав за вождение по встречной полосе.

Напомним, что до конца сезона-2019/20 Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Его контракт с питерцами недавно был продлен до фактического окончания чемпионата. Переговоры о новом соглашении продолжаются.