Кокорин устроил гонки на «Роллс-Ройсе» в Сочи

Видео с гонками на «Роллс-Ройсе» Кокорин выложил в «сторис» своего инстаграма.
Ранее 29-летний нападающий опубликовал фото со своей новой машиной в Сочи. Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков подписал ее так: «У Новосельцева одолжил?»
На видео не видны показателя спидометра, но очевидно, что машина Кокорина движется намного быстрее 60 км/ч, разрешенных в тоннеле. Ранее футболист лишался на четыре месяца прав за вождение по встречной полосе.
Напомним, что до конца сезона-2019/20 Кокорин будет выступать за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Его контракт с питерцами недавно был продлен до фактического окончания чемпионата. Переговоры о новом соглашении продолжаются.
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