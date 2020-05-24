Гол Левена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» и прервавать серию из четырех поражений

Матч 27-го тура чемпионата Германии «Шальке» – «Аугсбург» завершился со счетом 0:3.
Голами отметились русский немец Эдуард Левен (на шестой минуте), нигериец Ноа-Жоэль Саренрен-Базе (76) и венесуэлец Серхио Кордова (90+1).
Безвыигрышная серия «Шальке» длится 9 туров (4 ничьи и 5 поражений). В первом матче после возобновления сезона сине-белые уступили 0:4 дортмундской «Боруссии».
«Аугсбург» прервал серию из четырех поражений. Прошлый раз команда Хайко Херрлиха побеждала в 20-м туре 1 февраля (2:1 дома против «Вердера»). В шести следующих встречах баварцы набрали лишь одно очко.
«Шальке» занимает восьмое место, имея 37 очков. «Аугсбург» поднялся на 12-е, набрав 30 очков.
27 мая состоятся матчи «Аугсбург» – «Падерборн» и «Фортуна» – «Шальке».
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