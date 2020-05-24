У балканских легионеров «Ахмата» не нашли коронавируса - Советский спорт
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24 мая 2020 17:08ФутболШарафудинов Виктор

У балканских легионеров «Ахмата» не нашли коронавируса

Грозненский клуб занимает последнее 16-е место после 22 туров.

ФК «Ахмат» на своей официальной странице в твиттере сообщил, что все тесты на коронавирус, которые сдали иностранные футболисты, вернувшиеся из-за границы, дали отрицательный результат.

В настоящее время игроки находятся на карантине.

Речь идет о четырех футболистах «Ахмата»: сербском и хорватском защитниках Мирославе Богосаваце и Зоране Нижиче, а также об албанских полузащитниках Бернарде Берише и Одисе Роши.

После 22 туров «Ахмат» занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

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