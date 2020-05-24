Хет-трик Вернера помог «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 мая 2020 18:22ФутболШарафудинов Виктор

Хет-трик Вернера помог «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц»

Форвард «красных быков» преследует Роберта Левнадовски в таблице лучших бомбардиров бундеслиги.

Матч 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 0:5.

Три из пяти голов «красных быков» забил Тимо Вернер. Форвард сборной Германии открыл счет на 11-й минуте, а также забил два последних мяча «Лейпцига» (на 48-й и 75-й).

Стоит отметить, что команда Юлиана Нагельсманна добилась крупного перевеса уже в первом тайме. На 23-й минуте отличился датчанин Юссуф Поульсен, а на 36-й – австриец Марсель Забитцер.

24-летний Вернер оформил уже третий хет-трик в нынешнем сезоне бундеслиги. 30 августа прошлого года он забил три мяча менхенгладбахской «Боруссии» (3:1 в гостях), а 2 ноября трижды огорчил все тот же «Майнц» в матче первого круга (8:0 в Лейпциге).

Всего в активе нападающего сборной Германии 24 гола в 27 матчах, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Больше Вернера в текущем чемпионате забил только форвард «Баварии» Роберт Левандовски (27 мячей в 25 играх).

«РБ Лейпциг» прервал серию из трех ничьих и занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками. У «Баварии» – 61, а у дортмундской «Боруссии» – 57.

«Майнц» находится на 15-й строчке таблице с 27 очками.

27 мая состоятся матчи «РБ Лейпциг» – «Герта» и «Унион Берлин» – «Майнц».

Когда Конор Макгрегор молится за Нурмагомедова Критическая ситуация с отцом российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова заставила его врагов закопать топор войны. 14.05.2020 08:00 ММА Сергеев Иван
Еще по теме:
Хабиб – Макгрегору: Ты величайший боец UFC в истории твиттера Уланбеков, ставший бойцом UFC, поблагодарил отца Хабиба: Он вложил в меня очень много труда (фото) Тренер Нурмагомедова: Макгрегор – лучший ударник в истории легкого веса
«Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег
Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев
Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Евгений Кафельников: Сейчас не готов платить, чтобы смотреть на то, в какой футбол играет «Спартак» Марат Сафин: Никто из российских псевдотренеров не хочет учиться, они – физруки Сафин – о жизни в России: Как стала проседать нефть, начали всплывать проблемки
Автор золотого паса ЧМ-2014 в «Спартак» не вернулся. Ждем автора золотого гола? Всю свою карьеру 27-летний немецкий нападающий Марио Гетце провел в Мюнхене и Дортмунде. Теперь он без работы. Пора отправляться в приключения. 24.05.2020 18:24 Футбол Зибрак Артем
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей
Синицына в руках вместо «ТЩК» в небе. Кто этим летом переходит во «взрослые»? (видео) Едва преодолев возрастной лимит, Косторная, Щербакова и Трусова выиграли все крупные турниры. Будут ли подобные супер-экс-юниоры в нынешнем году? 21.05.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Загитова больше не будет водить машину без прав, как бывало раньше Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила очередной подарок на 18-летие. 20.05.2020 20:30 Фигурное катание Сергеев Иван
В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван
Переименовать «Локомотив» в ФК «Семин» – здравая мысль Глушакова. Чем Палыч хуже Васко да Гамы? Назвать футбольный клуб в честь уважаемого человека – никакая не причуда. Мы нашли массу примеров в других чемпионатах. 24.05.2020 12:30 Футбол Сергеев Иван
Новости
18:41 Футбол Фанаты «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту (фото)
18:22 Футбол Хет-трик Вернера помог «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц»
18:15 Футбол Футболиста АПЛ обвиняют в участии в групповом изнасиловании
17:55 Хоккей Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин стал игроком ЦСКА
17:37 Футбол В бывшем клубе Слуцкого нашли два случая заражения коронавирусом
17:24 Баскетбол В ЦСКА опровергли информацию о том, что клуб выступает против возобновления сезона Евролиги
17:08 Футбол У балканских легионеров «Ахмата» не нашли коронавируса
16:57 Футбол «Спартак» провел тесты на выносливость (видео)
16:45 Фигурное катание Трусова и другие фигуристы группы Плющенко начнут сбор в Кисловодске 1 июня
16:26 Футбол Гол Левена помог «Аугсбургу» разгромить «Шальке» и прервать серию из четырех поражений
16:22 Хоккей 48-летний Ягр может продолжить карьеру в клубе «Тршинец»
15:48 Футбол Президент «Лиона»: УЕФА выпустил медпротокол, который во Франции даже не стали рассматривать
15:30 Футбол Джорджио Кьеллини: Я понял бы, если Бонуччи поехал в «Реал», но в этот «Милан»?
15:12 Теннис Теннисист Басилашвили задержан за избиение бывшей жены
14:54 Баскетбол «Химки» и ЦСКА выступают против возобновления сезона в Евролиге
14:36 Футбол «Челси» присоединился к борьбе за Икарди
14:18 Горнолыжный спорт Олимпийская чемпионка Файт сообщила о завершении карьеры
14:00 Спортивная гимнастика Российские гимнасты перед заездом на базу «Озеро Круглое» сдадут тесты на коронавирус
13:50 Биатлон Александр Касперович: Контракт со сборной Болгарии рассчитан до Олимпийских игр
13:28 Футбол «Спартак» – Бакаеву: Разберись с вирусом так же быстро, как с защитниками соперников
Trips to Crimea during quarantine will cost the Russians "overexposure" at their expense
До снятия ограничений по коронавирусу осталась неделя. Будут продлевать?
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Отключение «горяченькой», открытие ТРЦ и перенос ЕГЭ: итоги недели в Карелии
Нижегородская область получит 635 млн рублей для сбалансирования бюджета
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика