Хет-трик Вернера помог «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц» Форвард «красных быков» преследует Роберта Левнадовски в таблице лучших бомбардиров бундеслиги.

Матч 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 0:5.

Три из пяти голов «красных быков» забил Тимо Вернер. Форвард сборной Германии открыл счет на 11-й минуте, а также забил два последних мяча «Лейпцига» (на 48-й и 75-й).

Стоит отметить, что команда Юлиана Нагельсманна добилась крупного перевеса уже в первом тайме. На 23-й минуте отличился датчанин Юссуф Поульсен, а на 36-й – австриец Марсель Забитцер.

24-летний Вернер оформил уже третий хет-трик в нынешнем сезоне бундеслиги. 30 августа прошлого года он забил три мяча менхенгладбахской «Боруссии» (3:1 в гостях), а 2 ноября трижды огорчил все тот же «Майнц» в матче первого круга (8:0 в Лейпциге).

Всего в активе нападающего сборной Германии 24 гола в 27 матчах, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Больше Вернера в текущем чемпионате забил только форвард «Баварии» Роберт Левандовски (27 мячей в 25 играх).

«РБ Лейпциг» прервал серию из трех ничьих и занимает третье место в турнирной таблице с 54 очками. У «Баварии» – 61, а у дортмундской «Боруссии» – 57.

«Майнц» находится на 15-й строчке таблице с 27 очками.

27 мая состоятся матчи «РБ Лейпциг» – «Герта» и «Унион Берлин» – «Майнц».