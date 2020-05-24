Футболисты «Спартака» провели первую за два месяца тренировку на поле (видео)
Занятие прошло на базе в Тарасовке.
В воскресенье игроки «Спартака» приступили к тренировкам на поле, сообщает официальный сайт клуба.
Под руководством сербского тренера по физической подготовке Владимира Чепзановича красно-белые провели два занятия на базе в Тарасовке. Они стали первыми для команды с середины марта, когда сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса.
Напомним, вернувшийся в Россию главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско вместе со своими ассистентами Андреасом Хинкелем и Максом Урванчки также прибыли в Россию, но находятся на обязательном для иностранцев 14-дневном карантине.
На данном этапе подготовки к возобновлению сезона игроки «Спартака» выполняют разминку и упражнения в малых группах с соблюдением предписаний в связи с текущей эпидемической ситуацией.
Также на карантине находятся легионеры «Спартака» Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон.
Отметим, что возобновление сезона РПЛ намечено на 21 июня. В первом туре после рестарта «Спартак» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом».
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