СМИ: Проведение матча «Ливерпуль» – «Атлетико» со зрителями привело к смерти 41 человека По заказу Национальной службы здравоохранения было проведено исследование.

Британская газета The Times сообщает, что проведение ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Атлетико» поспособствовало распространению коронавируса в Великобритании.

Игра состоялась 11 марта на стадионе «Энфилд» в присутствии 52 267 зрителей. «Ливерпуль» уступил 2:3 в дополнительное и вылетел из Лиги чемпионов.

На трибунах присутствовали более 3 тысяч болельщиков мадридского клуба, прилетевших из Испании, где по состоянию на начало марта было в шесть раз больше зараженных COVID-19 по сравнению с Великобританией.

Из исследования, проведенного компанией Edge Health по заказу Национальной службы здравоохранения (NHS), следует, что в течение 25-35 дней после матча в больницах, расположенных рядом с «Энфилдом», умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках.

Напомним, что еще в марте мэр Бергамо Джорджо Гори заявил о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» стал биологической бомбой, поспособствовав массовому распространению COVID-19.

Та игра состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей.