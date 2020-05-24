Дмитрий Тарасов: О коронавирусе много фейков Полузащитник «Рубина» высказался по поводу пандемии.

Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию в стране и предстоящее возобновление чемпионата России.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности, – написал Тарасов в своем инстаграме. – Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» – социальная дистанция. Но вообще прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну, а слухи разные – они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем».

Напомним, что бывший полузащитник «Локомотива» Тарасов, не нашедший новую команду во время первой части сезона, 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца нынешнего сезона, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке и пропустил все официальные матчи казанцев, сыгранные до вынужденной паузы в соревнованиях.

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.