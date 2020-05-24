Зидану грозит штраф за нарушение карантина

Барселонская газета Sport сообщает, что главного тренера «Реала» Зинедина Зидана могут оштрафовать за нарушение карантина как минимум на 1,5 тысячи евро.
Журналисты утверждают, что французский тренер дважды нарушил предписание испанских властей, посетив купленный им загородный дом, который расположен в одном из мадридских пригородов.
Дело в том, что в данный момент в провинции Мадрид все еще действуют строгие ограничения на передвижение, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, ездить на автомобиле можно только по делам, связанным с работой.
Рестарт чемпионата Испании ориентировочно запланирован на 8 июня.
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