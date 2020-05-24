Министр спорта Италии: Серия А возобновиться 13 или 20 июня Чемпионата был приостановлен 10 марта после 26 неполных туров из 38.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20-го.

Сегодня Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет медицинский протокол новый вариант протокола для проведения матчей. Его должны утвердить в четверг 28 мая. В это день должно быть принято окончательное решение по поводу даты рестарта.

«Мы работаем над двумя возможными датами возобновления чемпионата серии А, – заявил Спадафора. – Это будет либо 13 июня, либо 20-е. Протокол, который был подготовлен для проведения матчей во многом совпадает с тем, который был разработан для проведения полноценных тренировок. В четверг мы примем окончательное решение по поводу рестарта».

В данный момент указ правительства Италии запрещает проведение спортивных соревнований до 14 июня включительно, но эта дата может быть пересмотрена, если количество новых выявленных случаев заражения за сутки продолжит сокращаться.

За сутки 23 мая в Италии был выявлен лишь 531 новый случай заражения COVID-19.