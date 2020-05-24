Министр спорта Италии: Серия А возобновиться 13 или 20 июня

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в интервью RAI подтвердил, что футбольный сезон в стране будет возобновлен либо 13 июня, либо 20-го.
Сегодня Федерация футбола Италии направила в правительственный комитет медицинский протокол новый вариант протокола для проведения матчей. Его должны утвердить в четверг 28 мая. В это день должно быть принято окончательное решение по поводу даты рестарта.
«Мы работаем над двумя возможными датами возобновления чемпионата серии А, – заявил Спадафора. – Это будет либо 13 июня, либо 20-е. Протокол, который был подготовлен для проведения матчей во многом совпадает с тем, который был разработан для проведения полноценных тренировок. В четверг мы примем окончательное решение по поводу рестарта».
В данный момент указ правительства Италии запрещает проведение спортивных соревнований до 14 июня включительно, но эта дата может быть пересмотрена, если количество новых выявленных случаев заражения за сутки продолжит сокращаться.
За сутки 23 мая в Италии был выявлен лишь 531 новый случай заражения COVID-19.
Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Тенниса не будет до августа. А может, и дольше. Почему? В Европу возвращается футбол. В июле возобновится Формула-1. Летом же планируют доигрывать чемпионаты НБА и НХЛ. А в теннисе принимают решение продлить остановку сезона до 1 августа. 21.05.2020 17:00 Теннис Мысин Николай UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Вместо вбрасывания взбрасывание, голый король и первый русский с чемпионским перстнем Альтернативный вариант топ-16 команд-обладателей Кубка Стэнли. 23.05.2020 18:30 Хоккей Славин Виталий Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Для кого тренер стал тестем Звезда НХЛ Артемий Панарин и дочь хоккейного тренера Олега Знарка Алиса объявили о помолвке. И это далеко не первый случай, когда известный спортсмен становится зятем тренера. 23.05.2020 18:00 Хоккей Сергеев Иван «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег