Бенитес заинтересован в возвращении в «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл Юнайтед».

По информации Telegraph, 60-летний испанец уже планирует свое возвращение в Англию вместе с Джоном Стоунзом и Россом Баркли, которые значатся в списке желаемых трансферов специалиста.

При этом отмечается, что «Ньюкасл» дал нынешнему менеджеру Стиву Брюсу время до конца сезона, чтобы доказать свою значимость в команде.