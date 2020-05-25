Зараженная коронавирусом жена футболиста Погребняка ждет помощи от Роспотребнадзора

«Сегодня пятый день болезни, - написала Погребняк в инстаграме. - Никто не звонил, не приезжал. Я сама связывалась с поликлиникой, спрашивала, когда к детям врач приедет. Сказали, вам позвонят. Но звонков нет. А ведь если станет хуже, нас должны госпитализировать. Кто знает, через какое время должен приехать Роспотребнадзор?»

Напомним, что ранее стало известно о положительном тестом на коронавирус у супруга Марии - футболиста «Урала» Павла Погребняка. Он был помещен в больницу с двусторонней пневмонией. Также COVID-19 был выявлен у трех детей Марии, с которыми она продолжает находится дома. О процессе лечения Погребняк подробно рассказывает в соцсетях, вызывая неоднозначную реакцию у пользователей.