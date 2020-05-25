Клубам АПЛ разрешили проводить полноценные тренировки

Британский телеканал Sky Sports сообщает о том, что правительство Соединенного Королевства опубликовало рекомендации для профессиональных спортсменам, разрешив «осторожно и поэтапно возобновить тренировочный процесс».
Это разрешение не означает автоматического и немедленного возобновления полноценных контактных групповых тренировок для футбольных команд. Голосование клубов английской премьер-лиги по этому вопросу назначено на среду 27 мая.
В данный момент футболисты 20 клубов АПЛ имеют возможность проводить тренировки на базах с соблюдением социальной дистанции.
Чемпионат Англии был прерван 13 марта после 29 неполных туров из 38. Рестарт турнира надеются организовать в середине июня.
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