Клубам АПЛ разрешили проводить полноценные тренировки Правительство Великобритании ослабило карантинные ограничения для спортсменов.

Британский телеканал Sky Sports сообщает о том, что правительство Соединенного Королевства опубликовало рекомендации для профессиональных спортсменам, разрешив «осторожно и поэтапно возобновить тренировочный процесс».

Это разрешение не означает автоматического и немедленного возобновления полноценных контактных групповых тренировок для футбольных команд. Голосование клубов английской премьер-лиги по этому вопросу назначено на среду 27 мая.

В данный момент футболисты 20 клубов АПЛ имеют возможность проводить тренировки на базах с соблюдением социальной дистанции.

Чемпионат Англии был прерван 13 марта после 29 неполных туров из 38. Рестарт турнира надеются организовать в середине июня.