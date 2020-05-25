Федун выписался из больницы и продолжит лечение от коронавируса в домашних условиях Владелец «Спартака» был госпитализирован 7 мая.

Леонид Федун сообщил о том, что был выписан из больницы. 64-летний владелец «Спартака» продолжит лечение от коронавируса дома.

«Выписался, но еще не все хорошо, – рассказал Федун в интервью ТАСС. – Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе».

Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня. «Спартак» после 22 туров занимает восьмое место, набрав 28 очков.