Переболевший коронавирусом Зобнин тренировался с остальными игроками «Спартака» Рестарт чемпионата России намечен на 21 июня.

В сегодняшней вечерней тренировке «Спартака» вместе с остальными футболистами принял участие вице-капитан Роман Зобнин.

Официальный сайт клуба сообщает, что сегодня утром полузащитник прошел прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Зобнин полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

В нынешнем сезоне 26-летний хавбек национальной сборной России сыграл в РПЛ 19 матчей, забив 1 гол. «Спартак» после 22 туров занимает 8-е место, имея 28 очков.